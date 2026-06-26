Miagliano, il Comune incontra i cittadini: si parlerà della nuova raccolta dei rifiuti

In vista dell’introduzione, a partire dal mese di luglio 2026, delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti urbani, il comune di Miagliano ha già provveduto a fornire una prima informazione alla cittadinanza attraverso i propri canali istituzionali.
Al fine di accompagnare al meglio questa fase e garantire una piena comprensione delle novità introdotte, è organizzata una serata informativa pubblica, che si terrà alle 20.30 di lunedì 29 giugno nei locali dell’oratorio di Miagliano.
L’incontro rappresenta un momento di approfondimento e confronto diretto, utile per chiarire eventuali dubbi interpretativi, fornire indicazioni operative puntuali e condividere le corrette modalità di conferimento.
L’obiettivo è accompagnare in modo ordinato ed efficace l’avvio del nuovo sistema, favorendo la collaborazione e la consapevolezza della comunità. L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare.