 / Valle Cervo

Valle Cervo | 26 giugno 2026, 07:30

Miagliano, il Comune incontra i cittadini: si parlerà della nuova raccolta dei rifiuti

Miagliano, il Comune incontra i cittadini: si parlerà della nuova raccolta dei rifiuti (foto di repertorio)

Miagliano, il Comune incontra i cittadini: si parlerà della nuova raccolta dei rifiuti (foto di repertorio)

In vista dell’introduzione, a partire dal mese di luglio 2026, delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti urbani, il comune di Miagliano ha già provveduto a fornire una prima informazione alla cittadinanza attraverso i propri canali istituzionali. 

Al fine di accompagnare al meglio questa fase e garantire una piena comprensione delle novità introdotte, è organizzata una serata informativa pubblica, che si terrà alle 20.30 di lunedì 29 giugno nei locali dell’oratorio di Miagliano.

L’incontro rappresenta un momento di approfondimento e confronto diretto, utile per chiarire eventuali dubbi interpretativi, fornire indicazioni operative puntuali e condividere le corrette modalità di conferimento.

L’obiettivo è accompagnare in modo ordinato ed efficace l’avvio del nuovo sistema, favorendo la collaborazione e la consapevolezza della comunità. L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore