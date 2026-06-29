Biella, il Prefetto Scalfaro riceve in visita il nuovo Commissario della Polizia di Stato in forza alla Questura

In visita di presentazione al Prefetto di Biella, Elena Scalfaro, questa mattina presso il Palazzo del Governo, il Commissario Lorenzo Scivoletto, accompagnato dal Questore di Biella, Delia Bucarelli.
Il Dott. Scivoletto ha assunto servizio presso la locale Questura al termine del 114° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato.
Nel corso dell’incontro il Prefetto ha rivolto al neo Commissario il più cordiale benvenuto unitamente agli auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza del ruolo che andrà a ricoprire all’interno dell’apparato di pubblica sicurezza.
L’occasione è stata anche un momento per riaffermare il valore della sinergia tra istituzioni, condizione fondamentale per garantire un’efficace azione di tutela della legalità e della sicurezza al servizio dell’intera comunità provinciale.