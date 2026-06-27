La Valle Cervo celebra il nuovo Ponte di Fontanamora, in tanti a Piedicavallo per la passerella più lunga del Piemonte FOTO e VIDEO

Giornata storica per le comunità dell’alta Valle Cervo. Nel pomeriggio di oggi, 27 giugno, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo Ponte di Fontanamora.

Grande la curiosità dei visitatori e degli abitanti della vallata, accorsi in gran numero per vedere da vicino la passerella sospesa pedonale che attraversa il torrente Chiobbia, in località Crosa, nella frazione Montesinaro di Piedicavallo. L'opera, fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Rosazza Prin, rappresenta un importante intervento di valorizzazione del territorio e restituisce alla comunità uno storico attraversamento documentato fin dall'inizio dell'Ottocento.

Con una lunghezza di 110 metri, è oggi la passerella sospesa percorribile senza imbracatura più lunga del Piemonte e si colloca tra le prime dieci strutture di questo tipo in Italia.

Più che una semplice opera infrastrutturale, il Ponte di Fontanamora rappresenta un investimento sul futuro dell'Alta Valle Cervo, come dichiarato dal primo cittadino di Piedicavallo, presente assieme alle associazioni della Valle Cervo (Alpini, Pro Loco ecc.) e ai colleghi sindaci Maurizio Piatti di Campiglia Cervo e Francesca Delmastro di Rosazza.

Non soltanto una nuova via di comunicazione ma un’opera destinata ad attrarre sempre più turisti da fuori provincia contribuendo così alla promozione del territorio. Al termine della benedizione tenuta dal parroco, a gruppi di 10, i partecipanti hanno attraversato il ponte con grande entusiasmo scambiando selfie e impressioni, prima del rinfresco finale che ha chiuso il momento celebrativo.