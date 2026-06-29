Crevacuore, anziana sventa una truffa: “Grazie ai consigli dei Carabinieri”

“Grazie al libricino che mi avete consegnato voi e che io ho letto tutto quanto”. Con queste parole di profonda gratitudine, una cittadina anziana ha accolto il Comandante della Stazione Carabinieri di Crevacuore, Maresciallo Ordinario Fabio Rotolo, giunto sul posto insieme ai suoi militari in seguito a una segnalazione.

L'episodio si è concluso nel migliore dei modi proprio grazie alla prontezza dell'anziana signora che, di fronte a un tentativo di truffa, ha saputo riconoscere i segnali di pericolo, oltre a non cadere nel tranello dei malviventi e sventare la truffa in prima persona.

A fare la differenza è stata l'efficace opera di prevenzione svolta sul territorio dai Carabinieri della Stazione di Crevacuore. La donna ha infatti ricordato i consigli appresi sia durante i precedenti contatti con l'Arma, sia attraverso la lettura attenta di un opuscolo informativo cartaceo, ricevuto da una vicina di casa. Questo risultato dimostra come l'informazione capillare e la vicinanza ai cittadini più vulnerabili siano i migliori strumenti per consentire loro di difendersi efficacemente dai truffatori.