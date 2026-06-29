Cossato, denuncia il compagno per maltrattamenti

La domenica biellese appena trascorsa si è rivelata particolarmente accesa. Le forze dell’ordine, nella giornata di ieri, sono state chiamate a intervenire a seguito di numerose segnalazioni arrivate da più punti del territorio, per sedare liti, discussioni e diverbi di varia natura.

In totale sono sette gli episodi registrati tra Cossato, Gaglianico, Biella, Ronco Biellese e altri comuni della provincia.

Sebbene molti interventi si siano risolti in breve e senza ulteriori conseguenze, a Cossato, intorno alle 7.40, una donna ha chiesto aiuto dopo aver riferito di essere stata maltrattata dal compagno. La stessa si è poi recata in caserma per sporgere denuncia e, successivamente, ha raggiunto i familiari, allontanandosi dall’uomo.

Nel corso della giornata i militari sono intervenuti anche per contrasti di altra natura: dissidi tra vicini, tensioni legate a rapporti personali, problemi familiari e segnalazioni per quiete pubblica.

L'auspicio è che, superata l'ondata di calore, possano raffreddarsi anche gli animi.