Chiude via Roma a Tollegno: comincia la messa in sicurezza del versante

Il Comune di Tollegno informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 29 giugno e fino a mercoledì 29 luglio 2026, sarà necessaria la chiusura temporanea al traffico della S.P. 508 "del Villaggio Filatura" (via Roma) nel tratto interessato dai lavori di messa in sicurezza del versante danneggiato dagli eventi meteorologici eccezionali del 16 aprile 2025.

L'intervento riguarda la sistemazione della riva che, a seguito del nubifragio dello scorso anno, aveva subito un importante dissesto, rendendo necessario un progetto di consolidamento per garantire la sicurezza della circolazione e la tutela dell'abitato. Un'opera attesa e indispensabile, che consentirà di eliminare una criticità rimasta aperta dopo l'emergenza.

La chiusura sarà in vigore nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, nel tratto compreso tra il km 0+130 e il km 0+165 della provinciale. Durante l'esecuzione dei lavori sarà inoltre vietata la sosta nell'area di cantiere e sarà predisposta l'apposita segnaletica.

L'Amministrazione comunale è consapevole dei disagi che questa limitazione temporanea potrà comportare per residenti, lavoratori e utenti della strada, ma sottolinea come l'intervento sia finalizzato a risolvere in maniera definitiva una situazione di potenziale pericolo generata dagli eventi calamitosi dello scorso anno.

Il Comune ringrazia fin d'ora i cittadini per la collaborazione e invita tutti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea.