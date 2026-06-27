Vigliano, raggiro in pieno giorno: 90enne derubato della collanina

Un episodio di furto con destrezza si è verificato ieri a Vigliano Biellese, dove un uomo di 90 anni è stato vittima di un raggiro in strada.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano sarebbe stato avvicinato da una donna che, fingendosi una sua conoscente, lo avrebbe salutato con familiarità arrivando persino ad abbracciarlo. In quel frangente, la malvivente sarebbe riuscita a sfilargli dal collo una collanina d’oro, dileguandosi subito dopo.

La donna si sarebbe poi allontanata a bordo di un’automobile di colore chiaro, dirigendosi verso via Milano.

A segnalare l’accaduto è stato il figlio della vittima. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di risalire all’identità della responsabile.