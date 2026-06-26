All'AIAS a Gaglianico la posa delle targhe dei benefattori

Il 25 giugno alle ore 17, presso la sede di AIAS a Gaglianico in Via San Pietro 12, si è tenuta una cerimonia di posa delle targhe dei nostri benefattori in presenza di Autorità, famiglie dei nostri ragazzi/e, amici, e i nostri donatori!

Il gruppo Sella, nel 2024, grazie alla generosità di funzionari e dipendenti, ci ha fatto un'importante donazione dandoci così il coraggio e la determinazione per iniziare la trasformazione della nostra sede in "Casa Mariuccia" che verrà destinata a persone con disabilità, inizialmente, per sperimentare un percorso di autonomie e acquisizione di competenze fondamentali in vista di un durante ed un dopo di noi e successivamente per diventare una vera casa per 5 persone con disabilità. Nel 2025 abbiamo ricevuto un lascito importante dal Dr. Alfredo Mazzoccato a nome anche della moglie Ornella, mancata alcuni anni fa. Inoltre Banca Simetica e Fondazione CRB ci hanno finanziato la ristrutturazione della nostra cucina. Dal 2024 incoraggiati dal gruppo Sella abbiamo iniziato con l'acquisizione della piena proprietà dell'immobile con una donazione da parte della nostra sede centrale AIAS Nazionale avvenuta con un atto siglato a Palermo nel luglio 2025, abbiamo preso l'identità giuridica e…iniziato i primi lavori. E' stato rifatto e rinnovato un bagno nel piano interrato, rimesso a norma l'impianto elettrico e ristrutturato il locale "pizzeria", cambiato e rinnovato la cucina, piastrellato il pergolato con la vite. Gli Alpini del gruppo di Gaglianico ci hanno ritinteggiato tutti i locali della sede. Abbiamo dovuto modificare il progetto iniziale di ristrutturazione del sottotetto per ricavarne delle camere con bagni in quanto in regione Piemonte ci hanno specificato che in ogni caso noi potevamo ottenere una casa solo per 5/6 persone rinunciando a continuare le attività diurne che noi forniamo a circa 35 ragazzi/e.

A questo punto abbiamo deciso di affrontare una grande sfida: risistemare la "Casa" con il rifacimento del tetto, a fine settembre, con la posa anche di un impianto fotovoltaico e l'isolamento termico del sottotetto; a luglio cambieremo le porte esterne con porte con maniglioni antipanico e…realizzeremo una nuova struttura che accolga tutte le nostre attività per poter rispondere in maniera positiva alle sempre più numerose famiglie che ci chiedono di inserire i loro ragazzi/e.

Attualmente offriamo laboratori di "Arte terapia", "Pet Therapy", Musica, Yoga e meditazione con la presenza di figure specializzate ma soprattutto di preziosissimi volontari che con amore e disponibilità dedicano il loro tempo ai nostri ragazzi creando un clima di vera inclusione e amicizia!

Abbiamo attivato, anche, un laboratorio di cucina “CucinAbile” con il supporto di uno chef volontario (Paolo Pagani) e di alcuni volontari. I nostri ragazzi/e frequentano, da anni soggiorni residenziali(weekend e settimane ) in cui sperimentano il vivere fuori casa acquisendo alcune autonomie essenziali in vista di un “dopo di noi”. Abbiamo da dire sempre tanti grazie a tutti gli amici, i services che con i loro contributi ci aiutano a mantenere a pieno regime le nostre attività senza gravare sulle famiglie Tra cui: Gli Alpini di Gaglianico, Biella Motor Bikers, Steel Roses, Gli amici di AbeBI, e molti altri che desiderano essere anonimi.