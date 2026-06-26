Gaglianico, San Pietro: questa sera parte la staffetta FOTO e VIDEO

E' iniziata ieri sera giovedì 25 giugno la grande festa a Gaglianico in occasione di San Pietro, con la cena a base di gnocchi alla sorrentina e specialità alla griglia e musica! A dare il via a questa nuova edizione è stata la banda musicale G. Puccini di Gaglianico con un concerto in piazza.

Attesa invece questa sera la partenza dal palco delle festa alla Staffetta delle Province organizzata da gruppo Broc Trotters del paese. Primo a partire sarà Mario De Nile, mentre chiuderà la staffetta Enrico Donzelli. Il programma prevede un percorso di 306 chilometri che dopo avere toccato tutte le province vedrà il suo termine domenica 28 giugno in Piazza Della Repubblica dove ad accogliere l’ultimo staffettista ci saranno tutti i partecipanti all’evento, le autorità del paese, la banda Giacomo Puccini di Gaglianico con Don Paolo Loro Milan e Stefania Sartori, Presidente del comitato di di San Pietro che con con i suoi oltre 100 volontari organizzerà il pranzo per tutti i presenti.

E sempre questa sera ancora tanto buon cibo e buona musica. Buon divertimento a tutti!