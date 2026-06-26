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CRONACA | 26 giugno 2026, 16:43

Tollegno, recuperata l'auto finita nel Rio Stono dopo l'incidente FOTO

Intorno alle 10 è intervenuto il carro attrezzi

Tollegno, recuperata l'auto finita nel Rio Stono dopo l'incidente

Tollegno, recuperata l'auto finita nel Rio Stono dopo l'incidente

Si sono concluse nella mattinata di oggi venerdì 26 giugno le operazioni di recupero dell'auto precipitata ieri nel Rio Stono, lungo via Martiri della Libertà a Tollegno.

Intorno alle 10 è intervenuto il carro attrezzi, che ha provveduto a rimuovere il veicolo dal corso d'acqua, dove era rimasto dopo l'uscita di strada.

L'incidente si era verificato nei pressi del civico 64: per cause ancora in fase di accertamento, l'auto aveva perso aderenza, finendo fuori carreggiata e ribaltandosi nel torrente. Nonostante la dinamica spettacolare, il conducente era rimasto cosciente e aveva riportato conseguenze non gravi.

Tollegno, recuperata l'auto finita nel Rio Stono dopo l'incidente

Tollegno, recuperata l'auto finita nel Rio Stono dopo l'incidente

Tollegno, recuperata l'auto finita nel Rio Stono dopo l'incidente

Tollegno, recuperata l'auto finita nel Rio Stono dopo l'incidente

Tollegno, recuperata l'auto finita nel Rio Stono dopo l'incidente

Tollegno, recuperata l'auto finita nel Rio Stono dopo l'incidente

Tollegno, recuperata l'auto finita nel Rio Stono dopo l'incidente

Tollegno, recuperata l'auto finita nel Rio Stono dopo l'incidente

Tollegno, recuperata l'auto finita nel Rio Stono dopo l'incidente

Tollegno, recuperata l'auto finita nel Rio Stono dopo l'incidente

Tollegno, recuperata l'auto finita nel Rio Stono dopo l'incidente

Tollegno, recuperata l'auto finita nel Rio Stono dopo l'incidente

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s.zo.

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