Candelo: Carabinieri chiamati a sedare una lite tra ciclista e automobilista

Saranno gli accertamenti dei Carabinieri e il referto dell'Ospedale dove è stato condotto il ciclista coinvolto in un incidente con un'autovettura, ieri 26 giugno, a capire come si sono effettivamente svolti i fatti.

I militari giunti sul luogo dello scontro hanno infatti raccolto le deposizioni di entrambi ed ognuno ha attribuito la responsabilità all'altro: il ciclista lamentava di essere stato investito mentre l'automobilista di aver ricevuto un calcio sulla portiera della propria auto mentre era in coda.

Dati gli evidenti danni all'auto condotta da un uomo del '68 di Valdilana e alla bicicletta condotta da un uomo dell'87 di Valdengo, raccolte le testimonianze e visionato i referti ospedalieri, i Carabinieri saranno in grado di stabilire il responsabile e attribuire la responsabilità del sinistro.