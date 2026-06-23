Ironbiella all’Ironman di Tours: Pozzo, Ravera e Soligo completano la gara in Francia FOTO

Gli atleti dell’Ironbiella Stefano Pozzo, Laura Ravera ed Enrica Soligo hanno preso parte domenica 21 giugno all’Ironman Tours Métropole – Loire Valley, in Francia, una delle gare di triathlon di lunga distanza più impegnative del circuito internazionale.

La competizione ha previsto le consuete tre frazioni: 3,8 chilometri di nuoto in un unico giro nel fiume Le Cher, parallelo alla Loira; 180 chilometri in bicicletta attraverso un percorso immerso tra castelli e vigneti della regione; e la maratona finale, articolata su un circuito ripetuto tre volte lungo il fiume e le aree verdi circostanti.

Particolarità dell’evento è stata la logistica interamente indoor per zona cambio e arrivo, collocati all’interno di capannoni, scelta organizzativa che ha caratterizzato questa edizione della gara.

La prova si è svolta in condizioni climatiche particolarmente impegnative, con temperature elevate che hanno inciso sulle prestazioni complessive degli atleti e reso difficile il miglioramento dei tempi personali.

Nonostante le difficoltà, per i tre portacolori biellesi la soddisfazione al traguardo è stata significativa. Per Stefano Pozzo si tratta del dodicesimo Ironman completato, un numero che salirebbe a quattordici considerando anche due gare di doppia distanza.