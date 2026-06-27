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CRONACA | 27 giugno 2026, 12:25

Carabinieri Forestali in campo per la Campagna Antincendio Boschivo 2026

Carabinieri Forestali in campo per la Campagna Antincendio Boschivo 2026

Carabinieri Forestali in campo per la Campagna Antincendio Boschivo 2026

Con l’avvicinarsi della stagione estiva prende il via la Campagna Antincendio Boschivo 2026 del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFAA), che prevede un articolato dispositivo di prevenzione, controllo del territorio e contrasto agli incendi boschivi su scala nazionale.

La strategia operativa, elaborata dal Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e dei Parchi attraverso il Nucleo Informativo Antincendio Boschivo (NIAB), si basa sull’analisi dei dati delle precedenti campagne e sull’individuazione delle aree maggiormente a rischio, con l’obiettivo di concentrare gli sforzi nelle zone più esposte al fenomeno.

Per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 settembre 2026, il dispositivo sarà rafforzato nelle principali aree nazionali considerate “hot spot” per gli incendi boschivi, tra cui Cilento, Gargano, Pollino, Aieta, Itri-Fondi, Litorale Romano e Sarno. In questi territori saranno impiegate quotidianamente pattuglie dedicate alla prevenzione e al controllo, con un presidio costante del territorio e un ulteriore supporto di rinforzi provenienti dai comandi regionali.

Elemento centrale della campagna è il ruolo del NIAB, che svolge attività di raccolta e analisi dei dati per orientare gli interventi e supportare le attività investigative, con particolare attenzione alla tempestiva individuazione delle cause degli incendi e di eventuali responsabilità.

Accanto alla presenza sul campo, il piano prevede anche l’impiego di tecnologie avanzate, tra cui sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni), utili per il monitoraggio delle aree più sensibili e per migliorare la rapidità e l’efficacia degli interventi.

La campagna si inserisce in un più ampio sistema di sicurezza partecipata che coinvolge Vigili del Fuoco, Protezione Civile, enti locali e volontariato, con l’obiettivo di garantire una risposta coordinata alla minaccia degli incendi boschivi.

I Carabinieri Forestali rinnovano infine l’appello ai cittadini alla massima responsabilità, invitando a evitare comportamenti a rischio e a segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio, a tutela di un patrimonio ambientale fondamentale per il Paese.

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