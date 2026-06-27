Controlli dei Carabinieri in un locale della Valle Sessera: titolare denunciato e sanzioni per 7 mila euro

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Cossato negli esercizi pubblici del territorio. Nei giorni scorsi, nel corso di un servizio svolto insieme ai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (Nil) di Biella, è stato ispezionato un locale della Valle Sessera, dove sono emerse diverse irregolarità in materia di lavoro e sicurezza.

Durante gli accertamenti è stato verificato che una dipendente, pur essendo regolarmente assunta, non aveva ricevuto la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, né era stata sottoposta alla prevista visita medica. I militari hanno inoltre riscontrato violazioni relative agli obblighi di tracciabilità delle retribuzioni.

Al termine dell'ispezione, il Nil di Biella ha contestato ammende e una sanzione amministrativa per un importo complessivo di circa 7 mila euro. Il titolare dell'attività è stato inoltre denunciato alla Procura della Repubblica.

L'Arma dei Carabinieri fa sapere che i controlli finalizzati alla tutela dei lavoratori e alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro proseguiranno su tutto il territorio provinciale.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l'eventuale responsabilità dell'indagato potrà essere accertata soltanto con una sentenza definitiva di condanna.