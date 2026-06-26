Biella, incidente tra auto e moto in via Milano

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale, avvenuto nella prima serata di oggi, 26 giugno, in via Milano, a Biella, poco prima della rotonda della Tangenziale.
A rimanere coinvolte un’auto e una moto per cause al vaglio delle forze dell’ordine, impegnate nella raccolta dei rilievi.
Sul posto anche i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti. Sembra che una persona sia rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso in codice verde.
Il traffico ha subito qualche rallentamento fino alla completa rimozione dei mezzi.