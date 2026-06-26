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CRONACA | 26 giugno 2026, 19:00

Biella, incidente tra auto e moto in via Milano

Sembra che una persona sia rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso in codice verde.

Biella, incidente tra auto e moto in via Milano (foto di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Biella, incidente tra auto e moto in via Milano (foto di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale, avvenuto nella prima serata di oggi, 26 giugno, in via Milano, a Biella, poco prima della rotonda della Tangenziale. 

A rimanere coinvolte un’auto e una moto per cause al vaglio delle forze dell’ordine, impegnate nella raccolta dei rilievi. 

Sul posto anche i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti. Sembra che una persona sia rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso in codice verde. 

Il traffico ha subito qualche rallentamento fino alla completa rimozione dei mezzi.

g. c.

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