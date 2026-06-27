Grazie al direttore di Banca Sella Cossato evitata una truffa ai danni di un anziano

Provvidenziale intervento del direttore della filiale della Banca Sella di Cossato che ha permesso di evitare una truffa telematica ai danni di un uomo del '45 residente in città.

L’operazione sospetta riguardava una richiesta di bonifico istantaneo a favore di un presunto consulente finanziario, risultato poi essere un falso profilo utilizzato da truffatori. Insospettito dalla dinamica dell’operazione, il direttore della filiale è intervenuto prontamente, riuscendo a intercettare il tentativo fraudolento e a bloccare il trasferimento di denaro.

Dopo aver messo in guardia il cliente sul possibile raggiro, il responsabile della banca ha allertato i carabinieri, che sono successivamente intervenuti e hanno raccolto la denuncia dell’uomo.

Ancora una volta si conferma il ruolo fondamentale degli istituti bancari nella prevenzione delle truffe informatiche, sempre più diffuse, e nella tutela soprattutto delle persone più vulnerabili, spesso bersaglio di sofisticati raggiri digitali.