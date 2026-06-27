Truffa ai danni di una donna di Cavaglià: sottratti monili dopo essersi introdotto in casa con una scusa

I Carabinieri sono intervenuti a Cavaglià dopo la segnalazione della figlia di una donna rimasta vittima di una truffa all’interno della propria abitazione.
Secondo quanto ricostruito, un uomo con accento dell’Est Europa, indossando una mascherina chirurgica e utilizzando una scusa per guadagnare la fiducia della vittima, sarebbe riuscito a farsi aprire la porta. Una volta all’interno, l’uomo avrebbe messo la donna in stato di confusione, riuscendo così a farsi consegnare alcuni monili in oro.
La figlia dell'anziana, al racconto di quanto successo, ha contattato i Carabinieri, facendo scattare gli accertamenti sull’accaduto. Il valore esatto della refurtiva non è ancora stato quantificato e sarà definito dopo un accurato censimento dei beni sottratti.
Sono in corso le indagini per risalire all’identità dell’autore del raggiro.