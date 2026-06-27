Truffa ai danni di una donna di Cavaglià: sottratti monili dopo essersi introdotto in casa con una scusa

Secondo quanto ricostruito, un uomo con accento dell’Est Europa, indossando una mascherina chirurgica e utilizzando una scusa per guadagnare la fiducia della vittima, sarebbe riuscito a farsi aprire la porta. Una volta all’interno, l’uomo avrebbe messo la donna in stato di confusione, riuscendo così a farsi consegnare alcuni monili in oro.

La figlia dell'anziana, al racconto di quanto successo, ha contattato i Carabinieri, facendo scattare gli accertamenti sull’accaduto. Il valore esatto della refurtiva non è ancora stato quantificato e sarà definito dopo un accurato censimento dei beni sottratti.

Sono in corso le indagini per risalire all’identità dell’autore del raggiro.