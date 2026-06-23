Amron Team fra Biellese e Torinese: i risultati del fine settimana FOTO

Amron Team fra Biellese e Torinese: i risultati del fine settimana

Procede la scalata per gli atleti di Amron Team, che negli ultimi giorni si sono cimentati in due prove fra Biellese e Torinese.

Sabato 20 giugno a Castelnuovo Nigra (To) si è svolta la dura "Belladormiente Sky Race": 29 km e 2100 m D+, gara tecnica e dai panorami spettacolari. Edoardo Landi porta a casa un ottimo 13° posto assoluto!

Domenica al Trail Oasi Zegna, a Trivero - Valdilana (Bi) con quasi 600 atleti al via su 3 distanze... ed un caldo asfissiante, sulla 35 km e 1700 m D+ 5° posto assoluto per Matteo Dovana, sempre più stabile nella top ten.

Buona prestazione anche Marco Prina Cerai 35° Assoluto, su quasi 200 atleti.

Nella 16 km e 800 m D+, con 250 atleti al via, 104° posto per Luigi Nicoletto.