Orgoglio biellese? Naturalmente Biella, partecipazione a Città Studi: focus sul turismo FOTO

Un successo di pubblico e grande coinvolgimento per la serata del 18 giugno scorso a Città Studi.

Un appuntamento dedicato all’orgoglio biellese: il turismo può essere una leva anche economica per il territorio. Paolo Zegna, presidente della Fondazione BIellezza ha dichiarato: “Con l’appuntamento “Orgoglio biellese? Naturalmente Biella” abbiamo voluto raccontare, attraverso testimonianze dirette, come il turismo possa essere una leva importante per il Biellese. Una serata di conoscenza e sensibilizzazione dei tanti aspetti legati al turismo che Fondazione BIellezza sta portando avanti ma anche uno stimolo affinché cresca sempre più un pensiero proattivo che porti alla consapevolezza delle opportunità che il turismo offre".

E ha aggiunto: "Abbiamo raccontato quanto è stato realizzato ma soprattutto si sono volute portare riflessioni e propositi concreti per quello che ci sarà da fare, purché uniti sotto lo stesso “ombrello” di Naturalmente Biella. E’ necessario che ognuno di noi si interroghi su quale contributo possa dare al turismo nel Biellese. E’ vero che grandi progetti aiuterebbero ad attrarre sempre più turisti ma è altrettanto vero, se non più importante, che in questo momento debba prevalere la coesione e la dedizione".

"Il territorio - conclude - è pronto ad ospitare un turista attento e sensibile; occorre garantirgli esperienze di qualità e uno standard di accoglienza autentico e ben organizzato. Una, dieci, cento, mille domande con un’unica risposta: Naturalmente Biella!”.