Valdilana, il Trail Oasi Zegna richiama quasi 600 runners: ecco i vincitori delle tre gare FOTO e VIDEO

Come da tradizione, il Trail Oasi Zegna di Valdilana ha richiamato anche quest’anno un gran numero di runners e appassionati delle corse in montagna. Nella mattinata di oggi, 21 giugno, quasi 600 atleti sono partiti dal Centro Zegna di Trivero per prendere parte alle 4 gare in programma da 65 km, 35 km e 15 km (competitiva e non).

Ancora una volta, i partecipanti (molti provenienti da fuori regione e anche dall’estero) hanno potuto provare l’esperienza indimenticabile di immergersi nel fantastico scenario dell’Oasi Zegna, nel preciso istante di passaggio tra la stagione primaverile e quella estiva.

Nella prova più lunga, Francesco Nicola dei Climb Runners è arrivato primo al traguardo, con un tempo pari a 8h39’18’’, precedendo il compagno di squadra Franco Chiesa (8h43’17’’) e Luca D’Alessandro (9h39’29’’). Alessia Criscuolo della Amatori Sport ASD è la prima donna con un tempo di 10h48’02’’, seguita a ruota da Sonia Locatelli (10h59’09’’) e Francesca Natalie White (11h25’43’’).

Nella 35 km ha spiccato André Barailler, portacolori dell’Atletica Cogne Aosta, giunto all’arrivo con un tempo di 3h18’58’’. Alle sue spalle la coppia formata da Alessandro Macellaro (3h20’20’’) e Luis José Montoya (3h31’12’’). Nella classifica femminile, successo per Giulia Lazzarin (4h22’01’’) che ha avuto la meglio su Irene Brignolo (4h26’35’’) e Alessandra Betteo (4h44’27’’).

Infine, nella 15 km, la vittoria finale è andata a Andrea Fila dell’Atletica Stronese, che ha chiuso con un tempo pari a 1h32’51’’. A dividersi gli altri gradini del podio i rappresentanti dei Climb Runners Gabriele Nicola (1h33’12’’) e Francesco Grosso (1h36’53’’). Buona affermazione di Clara Defilippi del GSA Valsesia (1h56’38’’) sulle sfidanti Eleonora Bertello (1h58’27’’) e Elena Chiara (2h07’28’’).