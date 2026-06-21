Da Gaglianico al Lago d’Orta e in Valsesia, 200 km in sella ai Ciao per solidarietà FOTO e VIDEO

Da Gaglianico al Lago d’Orta e in Valsesia, 200 km in sella ai Ciao per solidarietà

Venerdì scorso, 19 giugno, di buon mattino, è partito il giro in Ciao dal comune di Gaglianico.

22 piloti dilettanti con lo storico mezzo e con la scorta di moto, automobili e furgoni, hanno percorso 200 chilometri con tappa al Sacro Monte di Varallo ed al Santuario della Madonna Del Sasso, affacciato sul Lago d’Orta, con rientro in paese alle 18.30.

A organizzare e promuovere questa lodevole iniziativa Giovanni Borri e Pino De Vitis, assieme a diversi sponsor, tra cui Lauretana. Tra i partecipanti erano presenti anche il vicesindaco di Biella Sara Gentile, assieme al consigliere comunale Mario De Nile.

Protagonista, oltre alla passione per i motori, anche la solidarietà: i fondi raccolti, nell’ambito dell’evento, sono stati consegnati personalmente a don Paolo Loro Milan, parroco di Gaglianico, nel corso dell’incontro conviviale che si è svolto in paese al termine dell’impresa.