I costumi della Passione di Sordevolo in Valsesia per le riprese di “Giovanni 19:26” FOTO

In occasione delle riprese del film “Giovanni 19:26” in Valsesia, i costumi della “Passione di Sordevolo” saranno sulle scene ancora una volta prima di tornare sotto i riflettori dell’Anfiteatro Giovanni Paolo II (Sordevolo) l’anno prossimo. L’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo ha infatti deciso di contribuire al progetto del film mettendo a disposizione l’attrezzatura e i costumi dello spettacolo sordevolese, in attesa della stagione di eventi 2027.

La valenza di quest’iniziativa per la comunità valsesiana e per la valorizzazione di una tradizione locale ricca di significato ha spinto l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo a contribuire alla sua realizzazione. Si tratta di un’occasione per mostrare la propria vicinanza e il proprio sostegno per un evento con valori simili a quelli della “Passione di Sordevolo” (Biella). Inoltre, i costumi dello spettacolo sordevolese rafforzano un legame con il territorio senza precedenti, in quanto sono totalmente confezionati da sarte biellesi e locali. Per questo, tale caratteristica li rende emblema delle sinergie che ricollegano tradizione e identità territoriale.

Il fine settimana del 13 e del 14 giugno è quello che ha dato inizio alle riprese ufficiali in Valsesia. Il film, scritto e diretto da Angelo Cannella, è un’iniziativa in co-produzione con l’Associazione Culturale Amici del Venerdì Santo Quarona, presieduta da Davide Spinello. Il titolo, “Giovanni 19:26”, rimanda a un versetto del Vangelo secondo Giovanni, ovvero: “Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!»”. Inserito nella tradizione del Venerdì Santo, il film rappresenta una tradizione profondamente radicata nella comunità locale di Quarona e della Valsesia.