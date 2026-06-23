Cordoglio nel Biellese per Claudio Bertagnolio, presidente provinciale dei Bersaglieri

Biella e i "suoi" Bersaglieri oggi martedì 23 giugno dicono addio a Claudio Bertagnolio, Presidente provinciale dell'Associazione nazionale Bersaglieri, mancato all'età di 80 anni. Solo domenica a Biella c'erano stati i festeggiamenti per il 190° anniversario del corpo dei Bersaglieri, istituito il 18 giugno 1836 dal Generale Alessandro La Marmora. Una cerimonia importante per il corpo, al quale Bertagnolio non aveva potuto prendere parte per motivi di salute, ma alla quale aveva partecipato portando i suoi saluti la figlia Sara.

I funerali affidati all'impresa Papale avranno luogo mercoledì 24 alle 10 presso la chiesa parrocchiale di San Sulpizio a Borriana, mentre il rosario verrà recitato nella stessa chiesa oggi martedì 23 alle 17. Per chi ha piacere è possibile fare visita a Claudio presso la casa funeraria in corso Risorgimento dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17.