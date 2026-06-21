Ancora splendidi risultati per Valdigne Triathlon FOTO

A Ronco Scrivia si è disputata la III° Tappa del Circuito Piemonte e VdA Giovanile con l’organizzazione di Airone Triathlon. Tra gli YA maschi successo per Giovanni Durando, 4° posto per Thomas Zecchini. Un altro Oro nella gara YB maschile con Federico Cagnin, 5° posto per Saad Darifi. Terzo oro nella gara Junior per Edoardo Pia.

Al femminile ottimi piazzamenti per Cecilia Lorenzoni, 5° tra le YA e per Giulia Ferrari 6° tra le YB. Nella categoria Ragazzi molto bene Dario Brondani, 8°, buoni piazzamenti per Edoardo Cagnin, Mattia Gallo Barbisio, Vittorio Dall’Occo e Mirko Corda.

Sempre sabato 14 giugno è andato in scena il “Classico dei Classici” il Triathlon Internazionale di Bardolino. Ancora una gran gara per Marco Barison, 5° assoluto! Super prestazioni per Marco Ratto (con un gran nuoto) 13° assoluto e oro S2, seguito con l’argento S2 da un ottimo Edoardo Mazzucco. Molto bene il giovane Enea Demarchi, 25° assoluto e 10° S1.

Al femminile prova sfortunatissima per Matilde Salati, per lei un ottimo 9° posto assoluto ma la recriminazione per una caduta in bike, con conseguente caduta di catena che le ha pregiudicato un risultato decisamente migliore.

Domenica 14 giugno 2026 a Gravedona nel Tivan Tri Sprint conosciuto per l’asprezza della sua frazione bike, ancora splendide prove per gli atleti. Doppio argento assoluto sia al femminile con Erica Maculan e sia al maschile con Thomas Previtali autori di gare Top. Tra gli M5 trionfa Coach Stefano Massa di ritorno dal 70.3 di Varsavia.

A Tarragona nelle gare del Campionato Europeo di ParaTriathlon ancora un meraviglioso alloro Internazionale per la nostra Francesca Tarantello in coppia con l’olimpionica Charlotte Bonin che conquistano l’argento nella cat PTVI.

Sempre domenica 14 giugno nel BIM Triathlon Olimpico di Bellaria Igea Marina prova top per Zoe Orsolini che conquista il bronzo assoluto. Non poteva mancare la presenza dei colori di Valdigne Triathlon nel IronMan Full di Klagenfurt in Austria, bella prestazione di Gabriele Zanetti che ha conquistato il suo IM.

Ora per gli atleti verde-turchese-oro focus sulle tante gare previste nel pieno della stagione agonistica del mondo della Triplice, si comincia con i Campionati Assoluti e di Categoria di Aquathlon nella splendida cornice del lungomare di Napoli.