Città di Cossato, l’Under 17 festeggia il titolo provinciale: una stagione calcistica da incorniciare FOTO

Si è conclusa tra applausi, soddisfazione ed emozione la straordinaria stagione sportiva dell’Under 17 dell’ASD Città di Cossato, protagonista di un percorso esaltante che ha portato la formazione biellese alla conquista del Campionato Provinciale. Un risultato prestigioso, celebrato ufficialmente durante la cerimonia di premiazione organizzata dalla FIGC, che ha reso omaggio all’impegno e ai meriti di una squadra capace di distinguersi per qualità, determinazione e continuità di rendimento.

Il titolo provinciale rappresenta il coronamento di un’annata vissuta da protagonista, nella quale i giovani atleti del Città di Cossato hanno saputo affrontare ogni sfida con maturità e spirito di sacrificio, dimostrando sul campo il valore di un gruppo compatto e affiatato. Settimana dopo settimana, allenamento dopo allenamento, la squadra ha costruito il proprio successo attraverso il lavoro, la dedizione e la volontà di migliorarsi costantemente, riuscendo a raggiungere un traguardo che premia non solo le qualità tecniche, ma anche quelle umane.

La stagione è stata caratterizzata da prestazioni convincenti, risultati importanti e da una crescita costante che ha permesso al gruppo di affrontare con fiducia e determinazione ogni momento del campionato facendo leva sull’unità e sulla forza del collettivo, qualità che si sono rivelate decisive nel cammino verso la vittoria finale.

Dietro a questo successo vi è il lavoro quotidiano di uno staff tecnico che ha saputo guidare i ragazzi con competenza, professionalità e passione. Allenatori, dirigenti e collaboratori hanno accompagnato gli atleti in un percorso di crescita che è andato ben oltre l’aspetto agonistico, contribuendo alla formazione di giovani sportivi consapevoli dei valori fondamentali dello sport: rispetto, impegno, responsabilità e spirito di squadra.

La premiazione da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha rappresentato un momento particolarmente significativo per tutta la società. Un riconoscimento ufficiale che ha celebrato il lavoro svolto durante l’intera stagione e che ha visto protagonisti non soltanto i giocatori, ma anche le famiglie, sempre presenti nel sostenere e accompagnare i ragazzi lungo il loro percorso sportivo.

Grande la soddisfazione all’interno dell’ambiente rossoblù, dove il successo dell’Under 17 viene vissuto come il frutto di una programmazione attenta e di un progetto sportivo che punta con decisione sulla valorizzazione dei giovani. La vittoria del campionato assume infatti un significato ancora più importante perché testimonia la qualità del lavoro svolto dal settore giovanile, autentico patrimonio della società e punto di riferimento per il territorio.

Per i ragazzi dell’Under 17 resterà il ricordo di una stagione indimenticabile, fatta di sacrifici, emozioni e traguardi condivisi. Un’esperienza che lascerà in eredità non solo una coppa e un titolo da celebrare, ma soprattutto un bagaglio di insegnamenti, amicizie e valori che li accompagneranno nel loro futuro sportivo e personale.

L’ASD Città di Cossato può dunque guardare con orgoglio a quanto realizzato da questa squadra, simbolo di passione, impegno e appartenenza. Il titolo provinciale conquistato dall’Under 17 rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutta la società e una base solida sulla quale continuare a costruire i successi di domani.