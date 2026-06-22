FuturAtletica, super prestazione di Giuseppe Piazza: è protagonista all’International Under 18 Mountain Running Cup

Prestazione di grande prestigio per il giovane portacolori di FuturAtletica Giuseppe Piazza, protagonista domenica a Gagliano del Capo (Lecce) nella International Under 18 Mountain Running Cup, la più importante manifestazione internazionale di corsa in montagna riservata alla categoria Allievi.

Convocato in maglia azzurra grazie agli eccellenti risultati ottenuti in questa prima parte di stagione, Piazza ha concluso la gara al 10° posto assoluto, risultando anche il migliore degli atleti italiani al traguardo.

La competizione, che ha visto al via 133 atleti provenienti da 17 nazioni, si è svolta su un percorso particolarmente impegnativo di 4,6 chilometri con 180 metri di dislivello, caratterizzato da salite, discese tecniche e continui cambi di ritmo lungo la costa salentina.

Per l’atleta piemontese si tratta di un risultato di assoluto valore internazionale, ottenuto peraltro al primo anno nella categoria Under 18. Un piazzamento che conferma il percorso di crescita mostrato negli ultimi mesi, durante i quali Piazza si è messo in evidenza sia nel cross sia in pista, oltre che nella corsa in montagna.

La top 10 mondiale rappresenta uno dei migliori risultati della stagione per FuturAtletica e un importante riconoscimento anche per il lavoro svolto dal tecnico Clelia Zola, che segue la crescita sportiva del giovane atleta.

Per Piazza la stagione proseguirà ora con i prossimi appuntamenti su pista (all’orizzonte ci sono i campionati italiani under18 a Grosseto), forte di un’esperienza internazionale che ne arricchisce ulteriormente il bagaglio tecnico e agonistico.