Tragico incidente a Bollengo, muore un motociclista biellese di 53 anni

Tragico incidente nel comune di Bollengo. A perdere la vita un biellese di circa 53 anni, residente a Zimone che, in sella alla sua moto, è rimasto coinvolto in un sinistro con un pick-up, guidato da un 77enne.

Il fatto è avvenuto nella giornata di oggi, 23 giugno, sulla SP 228, all’altezza di un distributore. Per cause ancora in corso di accertamento sembra che i due mezzi si siano scontrati frontalmente.

Il centauro è stato soccorso dall'equipe del servizio regionale di elisoccorso ed è stato trasportato al CTO di Torino in codice rosso. Le sue condizioni sono subito apparse gravi e, nonostante l'impegno dei medici, non è stato possibile far altro che constatarne il decesso.

I due passeggeri dell’altro veicolo sono stati ricoverati in codice verde. Sul posto, oltre al 118 di Azienda Zero, anche i Carabinieri di Azeglio per i rilievi di rito, assieme al procuratore di Ivrea.