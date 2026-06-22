Climb Runners al top, podi e vittorie al Trail Oasi Zegna FOTO

Giornata da incorniciare per i portacolori dei Climb Runners, in gara nella giornata di ieri, 21 giugno, a Valdilana, per il Trail Oasi Zegna.
Nella prova da 65 chilometri ha svettato Francesco Nicola, seguito a ruota da Franco Chiesa mentre Natalie White è stata la terza donna a tagliare il traguardo centrando l’11° posto assoluto.
Buone prestazioni anche per Giacomo Danieli (33° assoluto) e Irene Corniati (6° nella classifica femminile).
Nella 16 km, invece, Gabriele Nicola e Francesco Grosso hanno centrato gli ultimi due gradini del podio dando vita ad un’ottima prestazione.