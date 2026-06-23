Scontro auto-moto a Candelo, un giovane in ospedale FOTO

Incidente stradale in via Marconi, nel comune di Candelo. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 23 giugno: stando alle prime ricostruzioni, sono rimaste coinvolte nello scontro un’auto e una moto per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Inoltre, dalle informazioni raccolte, sembra che un giovane sia stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella per la messa in sicurezza di entrambi i mezzi mentre gli agenti di Polizia si sono occupati della raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.

Presente anche il personale della Polizia Locale di Candelo per la gestione della viabilità, ora rallentata in ambo le direzioni fino alla completa rimozione dei veicoli.