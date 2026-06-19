Valdengo, ancora incidenti alla “solita” rotonda: i cittadini chiedono interventi e misure preventive

L’ennesimo incidente stradale, avvenuto nella giornata di ieri, 18 giugno, alla rotonda tra via Sella e via Verdi, nel comune di Valdengo, ha riacceso i riflettori sulla sicurezza di uno dei punti più utilizzati dalla viabilità provinciale.

Due automobili si sono scontrate per cause da accertare e, in seguito all’impatto, uno dei veicoli si è ribaltato completamente sulla carreggiata. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso mentre l'esatta dinamica dell’accaduto è tuttora al vaglio delle forze dell’ordine.

Come riportato da molti, residenti e non, non si tratta di un episodio isolato: in passato, infatti, nello stesso tratto, si erano verificati già diversi sinistri, alcuni dei quali particolarmente seri. Solo un mese fa ne era avvenuto un altro, con due mezzi coinvolti.

Una situazione che alimenta le preoccupazioni dei cittadini: "Da tempo - spiegano - segnaliamo l’eccessiva velocità dei veicoli che si immettono nella rotatoria da tutte le direzioni. Occorrono interventi efficaci". Tra le proposte avanzate ci sarebbe il ritorno all’impianto semaforico o la realizzazione di dossi rallentatori in prossimità della rotatoria ma soprattutto viene richiesto un intervento rapido per evitare che possano verificarsi nuovi sinistri in futuro.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Valdengo Roberto Pella, che ha annunciato un confronto con le forze dell’ordine per valutare possibili misure di prevenzione. “Ne parleremo con le autorità preposte per impedire situazioni simili – dichiara - Si può fare tutto ma è fondamentale rispettare le regole del codice della strada: tutte le iniziative possono aiutare ma se manca l’osservanza delle norme stradali non si risolve il problema alla radice. Occorre sicuramente maggior prudenza al volante”.