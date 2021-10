E' stato necessario, ieri 7 ottobre, l'intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 per soccorrere l'automobilista che, per cause che hanno accertato i Carabinieri intervenuti, si è ribaltato nella rotonda della provinciale di via Quintino Sella a Valdengo. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario alla messa in sicurezza del posto dopo che la persona era stata estratta e trasportata in ospedale.

Al momento non si hanno altre notizie. Seguiranno eventuali aggiornamenti.