In sella ai Ciao per solidarietà, da Gaglianico oltre 20 amici pronti a percorrere 180 km tra la Valsesia e il Lago d'Orta

Un gruppo di amici, accomunati dalla passione per i mezzi d'epoca e dal desiderio di mettersi in gioco per una giusta causa, si prepara a tornare in strada per la quarta edizione del giro solidale in Piaggio Ciao. L'appuntamento è per venerdì mattina, 19 giugno, a Gaglianico, da dove partirà una carovana composta da oltre venti partecipanti e diretta verso la vicina Valsesia e il Lago d'Orta.

L'idea arriva 4 anni fa, da una battuta del tutto causale di Giovanni Borri, uno dei promotori dell’iniziativa: “Tutto è cominciato durante una gita al Colle del Nivolet. Per scherzo dissi che sarei tornato con il Ciao. Da quel momento è nata una tradizione che continua ancora oggi”.

Negli anni il gruppo ha affrontato itinerari sempre diversi: dalla prima avventura, proprio al Colle del Nivolet fino al giro dei santuari biellesi, passando per il tour dei laghi piemontesi. Quest'anno il percorso di circa 180 chilometri toccherà, tra le varie tappe, i centri di Gaglianico, Varallo, Omegna e Borgosesia, oltre a luoghi suggestivi come il Passo della Colma, il Lago d'Orta e il Santuario della Madonna del Sasso, prima del rientro nel Biellese, per un tour da vivere nell'arco di una sola giornata.

La partenza è prevista tra le 6 e le 7 del mattino al Nonsolobar di Monica mentre il ritorno è atteso intorno alle 18, con una grigliata finale. Tra i diversi sponsor in campo, figura anche Lauretana.

A rendere speciale la manifestazione è anche il clima di amicizia che la caratterizza. I partecipanti, infatti, sono in gran parte appassionati del Piaggio Ciao. Tra loro spicca il “vecio” Adriano Zampieri, classe ‘36, presenza fissa di tutte le edizioni. Il più giovane del gruppo è appena maggiorenne mentre l'età media dei partecipanti si aggira tra i 60 e i 70 anni. È annunciata anche la presenza di una personalità nota del Biellese.

L'iniziativa ha anche una forte finalità benefica. Il ricavato della giornata, infatti, sarà destinato alla parrocchia di Gaglianico per le attività della Caritas. Chi desidera unirsi al gruppo può ancora iscriversi fino alle 6.30 di venerdì mattina. Sono ammessi Piaggio Ciao e altri mezzi monomarcia. “Siamo semplicemente un gruppo di amici che vuole condividere una giornata insieme e sostenere una giusta causa - conclude Borri – Cosa aspettate? Unitevi a noi”.