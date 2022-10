Scontro auto-scooter alla rotonda di Valdengo, giovane in ospedale (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

Mattinata da dimenticare per una giovane alla guida, trasportata in ospedale per le cure del caso a seguito di un incidente stradale. È accaduto poco prima delle 8.30, alla rotonda di Valdengo: a scontrarsi, stando alle prime informazioni raccolte, un'auto e uno scooter con una bordo una ragazzina.

Proprio quest'ultima è stata subito assistita dal personale sanitario del 118. Sul posto anche Carabinieri e Polizia locale di Valdengo, oltre al personale della SA – Sicurezza Ambiente per la pulizia del manto stradale. Il traffico è rallentato in ambo i sensi.