Code e traffico rallentato a Valdengo per un scontro tra auto alla rotonda (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Code e traffico rallentato per un violento incidente stradale avvenuto intorno alle 9.45 di oggi, 6 novembre, alla rotonda di Valdengo, poco dopo la Peschiera. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate all'ingresso della rotatoria.

Danni ai veicoli ma, secondo le prime informazioni raccolte, nessuno sarebbe rimasto ferito nell'impatto. Sul posto, oltre al carro attrezzi per la rimozione dei mezzi, anche i Carabinieri per la viabilità e la raccolta dei rilievi che determineranno la dinamica esatta dell'accaduto.