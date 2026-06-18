Ancora incidenti, soccorsi e forze dell’ordine a Gaglianico e Graglia

Saranno da accertare le cause dei due sinistri stradali avvenuti nella giornata di oggi, 18 giugno, nei comuni di Graglia e Gaglianico.
Nel primo caso, un mezzo è finito all’interno di una cunetta lungo la strada che conduce al Santuario. Indenne la donna alla guida. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.
A Gaglianico, invece, lungo la Trossi, erano presenti gli agenti della Polizia Locale e il personale della Questura, impegnati a rilevare l’incidente così da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.