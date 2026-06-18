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CRONACA | 18 giugno 2026, 16:40

Ancora incidenti, soccorsi e forze dell’ordine a Gaglianico e Graglia

Cause dei sinistri da accertare per chiarire l'esatta dinamica.

Il sinistro di Graglia

Il sinistro di Graglia

Saranno da accertare le cause dei due sinistri stradali avvenuti nella giornata di oggi, 18 giugno, nei comuni di Graglia e Gaglianico. 

Nel primo caso, un mezzo è finito all’interno di una cunetta lungo la strada che conduce al Santuario. Indenne la donna alla guida. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. 

A Gaglianico, invece, lungo la Trossi, erano presenti gli agenti della Polizia Locale e il personale della Questura, impegnati a rilevare l’incidente così da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Forze dell'ordine a Gaglianico

Forze dell'ordine a Gaglianico

g. c.

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