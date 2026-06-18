Biella, condizioni di salute buone per Olivero. La nota del Comune: “Quadro in costante miglioramento”

Arrivano aggiornamenti dal comune di Biella sulle condizioni di salute del sindaco Marzio Olivero. “Si comunica che, a seguito del malore accusato nella giornata di ieri, sono stati effettuati gli accertamenti clinici ritenuti necessari – si legge nella nota - Le condizioni generali sono buone e il quadro è in costante miglioramento".

Salvo diverse indicazioni dei sanitari, le dimissioni dall'ospedale sono previste nella mattinata di domani. "Il sindaco desidera ringraziare il personale medico e sanitario dell’Ospedale degli Infermi per la professionalità dimostrata, nonché tutti coloro che, in queste ore, hanno espresso vicinanza e affetto” conclude la nota.