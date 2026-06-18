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CRONACA | 18 giugno 2026, 10:40

Biella, condizioni di salute buone per Olivero. La nota del Comune: “Quadro in costante miglioramento”

Salvo diverse indicazioni dei sanitari, le dimissioni dall'ospedale sono previste nella mattinata di domani.

Biella, condizioni di salute buone per Olivero. La nota del Comune: “Quadro in costante miglioramento”

Biella, condizioni di salute buone per Olivero. La nota del Comune: “Quadro in costante miglioramento”

Arrivano aggiornamenti dal comune di Biella sulle condizioni di salute del sindaco Marzio Olivero.  “Si comunica che, a seguito del malore accusato nella giornata di ieri, sono stati effettuati gli accertamenti clinici ritenuti necessari – si legge nella nota - Le condizioni generali sono buone e il quadro è in costante miglioramento". 

Salvo diverse indicazioni dei sanitari, le dimissioni dall'ospedale sono previste nella mattinata di domani. "Il sindaco desidera ringraziare il personale medico e sanitario dell’Ospedale degli Infermi per la professionalità dimostrata, nonché tutti coloro che, in queste ore, hanno espresso vicinanza e affetto” conclude la nota.

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g. c.

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