Tampona l’auto della madre poi tenta di investirla, fermato un giovane dai Carabinieri

Non dovrà più condividere il tetto familiare con la madre il giovane che, nei giorni scorsi, in orario pomeridiano, è stato fermato dai militari dell’Arma.

Stando alle prime ricostruzioni, affidate alle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe prima tamponato con la sua auto il mezzo sui cui procedeva la donna che, nel frattempo, si era messa in contatto con il 112, numero di emergenza unico, chiedendo aiuto.

Poi lo stesso avrebbe tentato di travolgerla sterzando all’ultimo ed evitando l’impatto con il mezzo di pattuglia dei Carabinieri, messo a protezione della signora. In seguito, proprio quest’ultimi l’hanno contenuto e fermato nonostante l’evidente stato di agitazione.

Il fatto è avvenuto nella cintura di Biella. L’uomo è poi comparso davanti al giudice, assistito dal legale Francesco Alosi, dove è stato disposto il divieto di avvicinamento alla madre e l’allontanamento dalla casa familiare.