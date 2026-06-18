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CRONACA | 18 giugno 2026, 15:10

Non c’è tregua sulle strade di Biella, ancora sinistri tra auto e moto

I fatti sono avvenuti nei comuni di Gaglianico e Lessona.

Non c’è tregua sulle strade di Biella, ancora sinistri tra auto e moto (foto di repertorio)

Non c’è tregua sulle strade di Biella, ancora sinistri tra auto e moto (foto di repertorio)

Non c’è tregua sulle strade del Biellese. Ancora sinistri nei comuni di Gaglianico e Lessona, dove sono rimasti coinvolti in uno scontro auto e moto per cause al vaglio delle forze dell’ordine. 

In un caso, un uomo di 67 anni è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso dal personale sanitario del 118. I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, 17 giugno. 

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale, impegnati negli accertamenti di rito che chiariranno la dinamica dell’accaduto.

g. c.

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