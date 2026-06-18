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CRONACA | 18 giugno 2026, 08:40

Violento scontro alla “solita” rotonda di Valdengo, c’è un’auto ribaltata FOTO

Dalle informazioni raccolte, ci sarebbe un uomo ferito.

Violento scontro alla “solita” rotonda di Valdengo, c’è un’auto ribaltata FOTO

Violento scontro alla “solita” rotonda di Valdengo, c’è un’auto ribaltata FOTO

Incidente stradale alla “solita” rotonda di Valdengo, tra via Sella e via Verdi. Il fatto è avvenuto nella prima mattinata di oggi, 18 giugno, dove due auto si sono scontrate per cause al vaglio delle forze dell’ordine. 

A causa del violento impatto, uno dei due mezzi si è completamente ribaltato sulla carreggiata. Dalle informazioni raccolte, un uomo sarebbe rimasto ferito. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. 

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza ai conducenti, assieme agli agenti della Polizia, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto, e ai Vigili del Fuoco di Biella, pronti a mettere in sicurezza entrambi i veicoli. 

Presente anche il personale della Guardia di Finanza per la gestione della viabilità e la deviazione del traffico verso altre vie. Ad assistere alle operazioni diversi residenti e automobilisti.

g. c.

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