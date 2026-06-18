Violento scontro alla “solita” rotonda di Valdengo, c’è un’auto ribaltata FOTO

Incidente stradale alla “solita” rotonda di Valdengo, tra via Sella e via Verdi. Il fatto è avvenuto nella prima mattinata di oggi, 18 giugno, dove due auto si sono scontrate per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

A causa del violento impatto, uno dei due mezzi si è completamente ribaltato sulla carreggiata. Dalle informazioni raccolte, un uomo sarebbe rimasto ferito. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza ai conducenti, assieme agli agenti della Polizia, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto, e ai Vigili del Fuoco di Biella, pronti a mettere in sicurezza entrambi i veicoli.

Presente anche il personale della Guardia di Finanza per la gestione della viabilità e la deviazione del traffico verso altre vie. Ad assistere alle operazioni diversi residenti e automobilisti.