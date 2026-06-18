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CRONACA | 18 giugno 2026, 13:30

A fuoco la tettoia di un fienile, Vigili del Fuoco in azione a Sandigliano

Dalle informazioni raccolte, sarebbe stata assistita una persona dal personale sanitario del 118: sembra, infatti, che abbia inalato del fumo.

A fuoco la tettoia di un fienile, Vigili del Fuoco in azione a Sandigliano

A fuoco la tettoia di un fienile, Vigili del Fuoco in azione a Sandigliano

Scatta l’allarme nel comune di Sandigliano per un incendio che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe colpito la tettoia di un fienile. Il fatto è avvenuto poco dopo le 12 di oggi, 18 giugno. 

Una volta sul posto, i Vigili del Fuoco di Biella hanno domato il rogo e dato inizio alle operazioni di smassamento e successiva bonifica dell’area colpita dalle fiamme. 

Inoltre, dalle informazioni raccolte, sarebbe stata assistita una persona dal personale sanitario del 118: sembra, infatti, che abbia inalato del fumo. 

Sono in corso i dovuti accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

g. c.

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