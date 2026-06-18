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CRONACA | 18 giugno 2026, 15:20

Brusnengo, anziana ingannata dalla “truffa della radioattività”: rubati 300 euro da casa

Sull’accaduto indagano i militari dell’Arma.

Brusnengo, anziana ingannata dalla “truffa della radioattività”: rubati 300 euro da casa (foto di repertorio)

Brusnengo, anziana ingannata dalla “truffa della radioattività”: rubati 300 euro da casa (foto di repertorio)

Un’anziana di Brusnengo è stata raggirata nella giornata di ieri, 17 giugno. 

Stando alle prime ricostruzioni, la donna di circa 79 anni sarebbe rimasta vittima della cosiddetta “truffa della radioattività”, dove ignoti si spacciano per tecnici che rilevano i livelli di una presunta radioattività delle abitazioni e dell’acqua, oltre ad oggetti preziosi. 

Alla fine, sembra che abbiano portato via circa 300 euro di denaro contante. Gli accertamenti di rito sono ora affidati ai militari dell’Arma, impegnati a dare un volto ai malviventi.

g. c.

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