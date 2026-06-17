Biella, lieve malore per il sindaco Marzio Olivero: ricoverato in ospedale per accertamenti

Lieve malore per il sindaco di Biella Marzio Olivero. Il primo cittadino ha accusato un malessere alla fine dell’incontro di giunta, avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 17 giugno.
Accompagnato al Pronto Soccorso, ha eseguito alcuni accertamenti e resterà ricoverato presso il nosocomio per tutta la notte in attesa di ulteriori esami, previsti per la mattinata di domani.
Inoltre, nelle scorse ore, si sarebbe messo in contatto con i suoi stretti collaboratori per rivedere gli impegni della sua agenda.