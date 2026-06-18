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CRONACA | 18 giugno 2026, 19:30

Fumo in Superstrada per sterpaglie a fuoco, molte segnalazioni dagli automobilisti

Intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme.

fumo superstrada

Fumo in Superstrada per sterpaglie a fuoco, molte segnalazioni dagli automobilisti

Sono state diverse le chiamate degli automobilisti in transito che segnalavano la presenza di fumo lungo la Superstrada, nel tratto da Lessona a Cossato, in direzione di Biella.

La causa era da attribuire ad un mucchio di sterpaglie avvolte dalle fiamme per cause in fase di accertamento. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 18 giugno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, bonifica e successiva messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo.

g. c.

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