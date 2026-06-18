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CRONACA | 18 giugno 2026, 20:00

Quaregna Cerreto, auto finisce contro un palo della luce

Giornata nera nel Biellese sul fronte degli incidenti stradali.

incidente quaregna

Quaregna Cerreto, auto finisce contro un palo della luce (foto di repertorio)

Giornata nera nel Biellese sul fronte dei sinistri stradali.

L’ultimo episodio si è verificato nel comune di Quaregna Cerreto dove, stando alle prime ricostruzioni, un’auto avrebbe terminato la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Il fatto è avvenuto intorno alle 18 di oggi, 18 giugno.

In breve tempo, la conducente è stata assistita dal personale sanitario del 118 mentre i Vigili del Fuoco hanno proceduto con la messa in sicurezza del mezzo. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

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g. c.

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