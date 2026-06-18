Biella, San Nicola gremita per i cori “Gocce di Rugiada” e “Melody Rock” FOTO

Una chiesa gremita e un pubblico partecipe hanno accolto, sabato 13 giugno, il concerto dei cori “Gocce di Rugiada” di Tavigliano e “Melody Rock” di Santhià, ospitato nella Chiesa di San Nicola da Tolentino di Biella nell’ambito della rassegna estiva “R...Estate a San Nicola”, promossa dall’Associazione Amici di San Nicola ETS, presieduta da Eleonora Battaglia.

Diretti rispettivamente dai maestri Enrico Martinelli e Renata Monteleone, i due cori hanno proposto un programma ricco e variegato, spaziando dalla musica sacra al gospel, dal pop italiano e internazionale ai grandi classici del repertorio corale contemporaneo.

Il coro “Gocce di Rugiada” ha interpretato brani quali Benedici il Signore anima mia, Spirito Santo, dolce presenza, Stelutis alpinis, True Colors, Che sarà, Don’t Stop Me Now, Mamma Mia e I Will Follow Him, offrendo ai presenti un percorso musicale intenso e coinvolgente.

Il coro “Melody Rock” ha invece presentato un repertorio tra spiritualità, folk e musica popolare, con l’esecuzione di Further On Up the Road, John the Revelator, One Day at a Time, un medley dedicato a Zucchero, Let the Sunshine In, The Sound of Silence, Mary Did You Know e Somebody to Love. Particolarmente apprezzata l’interpretazione di This Is Me, accolta con grande entusiasmo dagli spettatori.

In chiusura, le due formazioni hanno unito le proprie voci in una suggestiva esecuzione di Hallelujah di Leonard Cohen, regalando alla platea un momento di forte emozione, salutato da un lungo e caloroso applauso.

L’Associazione Amici di San Nicola ETS ha rivolto un ringraziamento ai direttori, ai coristi, ai volontari e a tutti coloro che hanno preso parte all’appuntamento, contribuendo alla riuscita di una serata capace di coniugare qualità artistica, aggregazione e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.

La rassegna “R...Estate a San Nicola” si inserisce in un progetto condiviso al quale hanno aderito diverse realtà del territorio, tra cui FAI, Parole in Viaggio, UCID e Leo Club. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio del Comune di Biella e del contributo del Bando Eventi della Fondazione CRB.

Il programma è proseguito martedì 16 giugno con la conferenza del prof. Giulio Pavignano dal titolo “Marco Polo, l’uomo che visse in due mondi”.