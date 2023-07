Scontro tra due auto alla rotonda di Valdengo, una donna in ospedale: traffico in tilt (foto di Mauro Benedetti)

Incidente stradale con un ferito alla rotonda di Valdengo. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 8 di oggi, 26 luglio: non sono note al momento le cause dello scontro che ha visto coinvolte due auto all'interno della rotatoria.

Subito soccorsa dal 118 una donna, portata in ospedale dalle cure del caso. Sul posto gli agenti di Polizia per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Il traffico ha subito rallentamenti con code lungo la via Milano in ambo le direzioni.