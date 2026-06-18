Dorzano, dal 6 luglio cambia la raccolta dei rifiuti: arriva il servizio per l’organico

Dal 6 luglio 2026, nel Comune di Dorzano, la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti verrà effettuata con frequenza quindicinale. La novità si inserisce nell’ambito della raccolta stradale già attiva sul territorio comunale e sarà accompagnata dall’introduzione di nuovi contenitori dedicati ai rifiuti organici.

Nelle prossime settimane, in ogni area ecologica e in prossimità dei bidoni dell’indifferenziato con calotta, saranno collocati contenitori più piccoli, a due ruote, destinati al conferimento degli scarti e degli avanzi di cucina. I rifiuti organici dovranno essere inseriti all’interno di sacchetti compostabili, come quelli utilizzati nei negozi e nei supermercati. Il servizio viene istituito per ottemperare agli obblighi di legge relativi alla separazione del rifiuto organico dalla frazione indifferenziata e per garantire questa possibilità anche ai cittadini che non possono iscriversi all’Albo dei Compostatori. La raccolta dell’organico sarà effettuata con frequenza settimanale. L’obiettivo è incrementare l’informazione alla cittadinanza, favorire una corretta differenziazione dei rifiuti e ridurre in modo sensibile la quantità di indifferenziato prodotto. I cittadini privi di giardini o orti dovranno quindi conferire gli scarti di cucina negli appositi contenitori per l’organico. Resta confermata l’importanza del compostaggio domestico, indicato come la forma più idonea e sostenibile, dal punto di vista ambientale, per la gestione degli scarti e degli avanzi di cucina. L’iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori consente inoltre di beneficiare di un’agevolazione economica sulla bolletta della Tari.

Gli iscritti all’Albo potranno comunque conferire saltuariamente nei nuovi contenitori i rifiuti organici non inseribili nel composter, come ossa della carne o lische di pesce.