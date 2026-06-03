TeamVolley, ritorno a tempo pieno per Matteo Preden

Un nuovo acquisto? Decisamente no. Un ritorno? Non sarebbe il termine più preciso. Matteo Preden al TeamVolley è sempre stato di casa. Il preparatore atletico - figura storica della pallavolo a Lessona, sotto varie gestioni tecniche - seguirà di nuovo in pianta stabile le giocatrici biancoblu, dopo una stagione “part-time” caratterizzata da impegni paralleli. Nel nuovo staff ritroverà coach Gregorio Bertoni, con cui ha appena festeggiato una storica promozione a Tollegno.

Queste le sue parole: «Ci sono luoghi che fanno parte del tuo percorso. Luoghi in cui hai imparato, costruito, vinto, sbagliato e continuato a crescere. Dopo un’attenta riflessione, ho scelto di tornare a far parte del TeamVolley “a tempo pieno”. Lo faccio con entusiasmo, senso di responsabilità e con la consapevolezza che ogni stagione rappresenta una nuova sfida. Negli ultimi anni ho avuto la fortuna di progredire come professionista e come persona: per questo voglio ringraziare pubblicamente il GS Tollegno, società che mi ha dato fiducia e la possibilità di vivere un percorso emozionante, culminato con una splendida promozione. Oggi si apre un nuovo capitolo, in cui metterò la mia esperienza, la mia passione e il mio lavoro al servizio della società, dello staff e delle atlete. Non mi interessano le etichette, i pronostici o ciò che viene detto prima di partire. Mi interessa solo il lavoro: quello quotidiano, quello silenzioso, che costruisce risultati nel tempo. Ora si ricomincia. Un passo alla volta, insieme».

A dargli il benvenuto a nome della società è il direttore sportivo Marco Motto: «Siamo estremamente contenti di accogliere di nuovo Matteo come preparatore atletico a tempo pieno. Una persona che ha sempre dato la sua totale disponibilità al TeamVolley: sappiamo che ci potrà garantire una professionalità e un impegno non comuni. Il lavoro che imposterà con le nostre ragazze darà ottimi frutti. Condividere il nostro percorso con lui è un piacere, poiché già conosciamo l’impegno, la dedizione e la voglia che mette in tutto ciò che fa e nella crescita dei gruppi-squadra. Un grandissimo “bentornato”!».