Alessia Diego e il TeamVolley: la storia continua

Secondo tassello per la formazione di punta del TeamVolley, che - tra novità e conferme - prepara un’altra stagione di Serie B2 nazionale.

Alessia Diego è ormai un’autentica bandiera biancoblù. Biellese classe 1998, un prodotto del florido settore giovanile di Lessona che ha praticamente legato l’intera carriera a questi colori.

Come anticipato, ci sono conferme e novità. La giovane proseguirà il suo percorso parallelo da allenatrice di alcune formazioni del vivaio, una veste con la quale si è già fatta notare entrando a far parte dello staff tecnico federale piemontese. In campo non ricoprirà più il ruolo di schiacciatrice: le sue doti in ricezione e difesa verranno sempre messe al servizio della squadra, ma con la maglia bianca del libero.

Le parole di Alessia Diego, allenatrice/giocatrice: «La riconferma mi rende molto felice, sarà la mia undicesima stagione al TeamVolley. Penso di essere la veterana della società, tolti i presidenti e qualche dirigente. Sono contenta di essere cresciuta in questo mondo. Il prossimo campionato si prospetta speciale per me, perché sarà il mio decimo in Serie B. Mi metto in gioco come libero e sicuramente non è semplice cambiare ruolo a 28 anni, ma ce la metterò tutta e sono certa che avrò il supporto di staff e compagne. Non vedo l’ora di iniziare. Indosserò di nuovo la fascia di capitano: ci tengo a onorare questo impegno nel migliore dei modi».

L’abbraccio societario arriva dal direttore sportivo Marco Motto: «Siamo felici di avere ancora Alessia con noi, una giocatrice di lungo corso che a Lessona si è formata ed è cresciuta. Si tratta di una ragazza affidabile, su cui sappiamo di poter contare e questo ci fa particolarmente piacere. Si prospetta per lei un percorso diverso, perché non sarà più una schiacciatrice. Siamo tuttavia certi che, grazie alla sua caparbietà, riuscirà ad adattarsi benissimo. “Ben rimasta”, Alessia!».