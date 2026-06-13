Pallavolo, weekend a Riccione per il Gruppo Sportivo Tollegno: 60 le atlete in campo

Archiviata una stagione ricca di soddisfazioni, il Gruppo Sportivo Tollegno si concede il meritato premio finale: un intenso weekend a Riccione che vedrà protagoniste 60 atlete delle categorie Under 12, Under 14, Under 16, Under 18 e Prima Divisione, impegnate in un prestigioso torneo all’insegna di sport, amicizia e divertimento.

La trasferta romagnola rappresenta il coronamento di un’annata positiva per il settore giovanile biellese, capace di raccogliere risultati di rilievo nei diversi campionati disputati. Sarà anche l’occasione per condividere gli ultimi momenti di un percorso che ha visto crescere, dal punto di vista tecnico e umano, le ragazze del sodalizio tollegnese. I tornei di fine stagione, infatti, non sono soltanto una competizione, ma anche un’esperienza importante di aggregazione e condivisione.

I piazzamenti ottenuti sul campo confermano il lavoro svolto da allenatori, dirigenti e atlete durante tutto l’anno. Spicca il primo posto conquistato dalla PGS Under 13 Blu, protagonista della stagione, mentre la PGS Under 13 Rossa ha chiuso con un brillante quarto posto. Di rilievo anche il terzo gradino del podio ottenuto dall’Under 16 e il secondo posto della PGS Under 18, risultati che testimoniano la qualità del vivaio rossoblù.

Da sottolineare inoltre il quarto posto dell’Under 12 FIPAV e il quinto dell’Under 18 FIPAV, piazzamenti che confermano la crescita costante dell’intero movimento giovanile del Gruppo Sportivo Tollegno.

La trasferta di Riccione sarà dunque una festa della pallavolo, un momento per celebrare una stagione ricca di emozioni e guardare con entusiasmo al futuro. Le 60 atlete, accompagnate da allenatori e dirigenti, porteranno in Romagna i colori del Tollegno con l’obiettivo di divertirsi, fare esperienza e continuare a coltivare la passione che ha permesso alla società di raggiungere risultati sempre più significativi.

Per il Gruppo Sportivo Tollegno rappresenterà anche la conclusione ideale di un’annata destinata a restare tra le più positive della storia recente del club.